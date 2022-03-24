ليلى الشافعي



استقبل الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالإنابة صقر عبدالمحسن السجاري، وفد الهيئة العليا للوقف في السنغال، برئاسة مدير عام الهيئة راسين با، وتأتي هذه الزيارة في إطار توطيد وترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك في مجال الوقف والعمل الخيري، والاطلاع على تجربة الأمانة العامة للأوقاف الرائدة في هذا المجال.



وأكد السجاري خلال استقباله للوفد الزائر للكويت، حرص الأمانة العامة للأوقاف - بصفتها ممثلة للدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف - على بناء شراكة مع مؤسسات العمل الخيري العالمية تحقق الأهداف المرجوة، مبينا أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تطوير ودعم العلاقات الثنائية في مجال الوقف وترسخ التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين، وبحث أطر التعاون في مجال الدراسات والأبحاث المتعلقة بشئون الوقف، بالإضافة إلى الاطلاع على المشاريع الممولة من الأمانة والمنفذة في جمهورية السنغال.



من جانبه، أشاد وفد السنغال بالدور الخيري والإنساني للكويت في تنفيذ مشاريع تنموية في جمهورية السنغال، معربين عن بالغ شكرهم وتقديرهم للكويت لما تقدمه من دعم متواصل للسنغال في شتى المجالات.



وقد تم خلال الزيارة تنظيم جولة لأعضاء الوفد للاطلاع على سير العمل في إدارات الأمانة بهدف الاستفادة من تجربتها الوقفية الممتدة لربع قرن من الزمان، حيث زار الوفد قطاع الاستثمار، وقطاع الإدارة والخدمات المساندة، وقطاع المصارف الوقفية.