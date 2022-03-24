افتتحت كلية الطب مؤتمرها السنوي السادس والعشرين للملصق العلمي المنعقد إلكترونيا عبر الاتصال المرئي خلال المدة من 22 إلى 24 الجاري بحضور ومشاركة عمداء وأعضاء الكليات في مركز العلوم الطبية لكلية الطب ـ كلية الأسنان ـ كلية الصيدلة ـ كلية العلوم الطبية المساعدة ـ كلية الصحة العامة والطلبة والأطباء من داخل الكويت وخارجها.



وبهذه المناسبة، أعربت العميد المساعد لشؤون الأبحاث والدراسات العليا د.هبة الحسيني عن سعادة إدارة كلية الطب بتنظيم هذا المؤتمر عبر الاتصال المرئي على الرغم من جائحة كورونا كونه حدثا سنويا مرموقا لمركز العلوم الصحية، والذي انبثقت فكرة تنظيمه لأول مرة منذ 26 عاما، ويهدف إلى تحفيز وتشجيع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على إجراء بحوث عالية الجودة، مؤكدة أهمية البحث العلمي بوصفه شرطا أساسيا لضمان التميز الأكاديمي، وفرصة ذهبية لإقامة علاقات تعاون جديدة، واكتشاف وطرح أفكار بحثية متميزة وفريدة.



وأشارت د.الحسيني إلى أنه سيتم عرض العديد من الأبحاث المتميزة خلال ثلاثة أيام لنخبة من الباحثين بمركز العلوم الطبية، موضحة أن المشاركين في هذا المؤتمر قدموا عددا من الأوراق العلمية بلغت 163 ملصقا علميا من قبل كل من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، لافتة إلى أن أهم فعاليات هذا المؤتمر هو استضافة كل من البروفيسور أشوك شيني الباحث المعروف في علم الأعصاب، من جامعة تكساس والذي ألقى خطابه الأول في اليوم الثاني من المؤتمر بعنوان «الطرق الحديثة لعلاج مرض الزهايمر». والبروفيسور بيتردوفیندانس مدير معهد القلب الهولندي والذي سيلقي خطابه في اليوم الثالث من المؤتمر تحت عنوان «علم الأحياء أم التكنولوجيا؟ الابتكار هو المفتاح».



وتقدمت د.الحسيني بجزيل الشكر لحضور نائب مدير الجامعة د.بدر البديوي ونائب مدير الجامعة لمركز العلوم الطبية د.عادل الحنيان والعمداء المساعدين لمركز العلوم الصحية، والعمداء ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.