ثمّن محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد كافة الجهود الرسمية والتطوعية الخليجية الهادفة الى تطوير صناعة النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي وتبادل الخبرات فيما بينها، مشيدا بما تبذله جمعية مصنعي الغاز في الخليج في هذا الصدد.



وخلال لقائه امس وفد جمعية مصنعي الغاز في الخليج الذي ضم مدير مجموعة عمليات الغاز بشركة نفط الكويت ورئيس الجمعية حمد راشد الزوير وعددا من الأعضاء ممثلي دول مجلس التعاون، وذلك في ديوان عام محافظة الأحمدي، شدد الخالد على ضرورة استمرار التواصل فيما بين الأعضاء لتعظيم الاستفادة وتبادل الخبرات.



من جانبه، أعرب رئيس جمعية مصنعي الغاز في الخليج حمد الزوير عن سعادته والوفد المرافق بهذه الزيارة، مشيدا بحفاوة الاستقبال، مشيرا الى الدور الريادي للجمعية في صناعة النفط والغاز مهنيا ومجتمعيا، حيث تعمل منذ 30 عاما وتضم اعضاء من كافة دول مجلس التعاون، وتقوم بتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات والزيارات المتبادلة، والمؤتمرات التي تعقد سنويا في احدى دول المجلس.



وأوضح أن الجمعية تحرص على عقد مؤتمر سنوي في إحدى دول مجلس التعاون، يستمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة ممثلي العديد من الشركات الخليجية العاملة محليا ودوليا، تعرض خلاله أوراق عمل تتناول كل المستجدات في صناعة النفط والغاز، لافتا الى الجمعية تعد من أنشط الجمعيات العاملة في دول مجلس التعاون، حتى ان نشاطها لم يتوقف خلال جائحة كورونا حيث واصلت أنشطتها «عن بعد» بمشاركة نحو 1800 مشارك.



وفي نهاية اللقاء، حرص الجانبان على تبادل الدروع التذكارية والتقاط الصور الجماعية.