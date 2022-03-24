حقق الغواص حمد علام الكندري بطولة الغوص الحر للموسم الحالي 2022 عقب فوزه بالمركز الأول في فئة الداينمك (المسافة) بـ 139.30م، وفي فئة الستاتيك (كتم النفس) بـ 5.03 دقائق،، وذلك في سباق الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة الكويت للغوص الحر والرماية تحت الماء التي نظمتها لجنة الزوارق السريعة والويك بورد في النادي البحري الرياضي الكويتي، فيما حقق الغواص يعقوب بدر ناصر بطولة الموسم للرماية تحت الماء من خلال فوزه بالمركز الأول في السباق بحصوله على 26 نقطة.



وجاءت بقية نتائج السباق الذي أقيم في الحوض الأولمبي بالنادي البحري بفوز يوسف مكي المويل بالمركز الثاني في فئة الداينمك بـ 107.40م وجاء ثالثا عبدالوهاب وليد الناشي بـ 101م، وفي فئة الستاتيك حقق عبداالله سعد الديحاني المركز الثاني بـ 4.45 دقائق وجاء ثالثا عبدالله مشاري الحماد بـ 4.27 دقيقة، وفي فئة الرماية حقق عبدالوهاب وليد الشايجي المركز الثاني بـ 24 نقطة، وجاء ثالثا مناف عبدالله الوهيب بـ 23 نقطة.



وقام كل من أمين السر العام في النادي خالد الفودري ورئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد علي الشمالي وأمين عام مجلس الأمة السابق علام الكندري وعضو لجنة الزوارق عدنان المسبحي بتسليم الكؤوس والميداليات للفائزين.