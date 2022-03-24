نظم قطاع الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة بطولة دوري الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية للاسكواش للموسم 2022/2021 بمشاركة 38 لاعبا يمثلون 9 وزارات بحضور حامد الهزيم مدير إدارة الفعاليات والشراكات بقطاع الرياضة للجميع وأحمد القلاف رئيس اللجنة الفنية ومنصور العدواني أمين سر الاتحاد الكويتي الاسكواش.



وجاءت النتائج النهائية على النحو الآتي: في بطولة (الفرق) حقق المركز الأول فريق قوة الإطفاء العام والمركز الثاني وزارة الداخلية والمركز الثالث الحرس الوطني، أما بطولة (الفردي) فجاء في المركز الأول (حسين أحمد صفر) من فريق قوة الإطفاء العام وجاء في المركز الثاني (محمد ناصر) من فريق الحرس الوطني وفي المركز الثالث (فيصل مساعد الجسار) من فريق وزارة الصحة، فيما كان كأس التفوق العام من نصيب قوة الإطفاء العام والذي حصل على اللقب بجدارة.