اختتمت أمس الأول بطولة الكويت للتنس تحت 16 سنة وبطولة تحت 12 سنة على ملاعب نادي اليرموك الرياضي بحضور كل من أمين سر عام الاتحاد الكويتي للتنس فالح العتيبي والمدير الفني عباس البصيري وعضو مجلس إدارة نادي اليرموك الرياضي ومدير لعبة التنس بالنادي حسين الغريب.



ففي مسابقة الفردي لبطولة تحت 16 سنة، فاز بالمركز الأول حسين عبدالرضا الشطي (اليرموك)، وبالمركز الثاني عبدالرزاق علي عبدال (السالمية)، وبالمركز الثالث عبدالرحمن عبد اللطيف العبدالله (اليرموك)، وبالمركز الرابع يعقوب يوسف محمد (اليرموك).



وفي مسابقة الزوجي للبطولة، فاز بالمركز الأول الثنائي حسين عبد الرضا الشطي ويعقوب يوسف محمد (اليرموك)، وبالمركز الثاني الثنائي فوزان فهد الخشان وأحمد عبدالعزيز الحميدان (خيطان)، وبالمركز الثالث الثنائي عثمان محمود الأنصاري وعبدالله سعد حمود (خيطان)، وبالمركز الرابع الثنائي حسن علي جمال وعبد الرزاق علي عبدال (السالمية).



وفي الترتيب النهائي للأندية الرياضية المشاركة في البطولة، جاء في المركز الأول نادي اليرموك الرياضي برصيد (305 نقاط)، وفي المركز الثاني نادي خيطان الرياضي برصيد (167 نقطة)، وفي المركز الثالث نادي السالمية الرياضي برصيد (151 نقطة)، وفي المركز الرابع نادي الكويت الرياضي برصيد (45 نقطة).



أما في مسابقة الفردي لبطولة تحت 12 سنة فاز بالمركز الأول محمد علي قلي (الكويت)، وبالمركز الثاني عبدالعزيز خالد أحمد (خيطان)، وبالمركز الثالث محمد عبدالعزيز الحميدان (خيطان)، وبالمركز الرابع محمد فراس التركيت (اليرموك).



وفي مسابقة الزوجي للبطولة فاز بالمركز الأول الثنائي عبدالعزيز خالد أحمد وفهد ضاري الديحاني (خيطان)، وبالمركز الثاني الثنائي محمد علي قلي وسعود ضاري الصباح (الكويت)، وبالمركز الثالث الثنائي مهدي عباس صباح ومحمد مطلق فنيسان (اليرموك)، وبالمركز الرابع الثنائي محمد فراس التركيت وعلي محمود الجراح (اليرموك).



وفي الترتيب النهائي للأندية الرياضية المشاركة في البطولة جاء في المركز الأول نادي خيطان الرياضي برصيد (261 نقاط)، وفي المركز الثاني نادي الكويت الرياضي برصيد (206 نقاط)، وفي المركز الثالث نادي اليرموك الرياضي برصيد (190 نقطة)، وفي المركز الرابع نادي كاظمة الرياضي برصيد (66 نقطة).