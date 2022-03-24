قال المدير التنفيذي المالي في ميزان القابضة، نبيل بن عياد، إن سنة 2021 تميزت بالعديد من التحديات نتيجة جائحة كورونا وتبعاتها على الاقتصاد المحلي والعالمي، لافتا إلى أن 67% من إيرادات «ميزان القابضة» من القطاع الغذائي، والنسبة المتبقية البالغة 33% تأتي من القطاع الصناعي وصناعات الأدوية.



وأضاف في مقابلة مع «العربية»، أمس، أن القطاع الغذائي يشمل صناعات محلية وتوريد مواد غذائية أساسية من الخارج وتوزيعها على السوقين المحلي والإقليمي.



وأوضح أن هناك عدة عوامل أثرت على القوائم المالية للشركة خلال العام الماضي، تتمثل في الاضطراب الشديد في سلاسل التوريد محليا وإقليميا وشح الأيدي العاملة وشح المواد الخام مثل الأرز والزيت بسبب ارتفاع الطلب عليها بأكثر من العرض، وهو ما أحدث خلالا كبيرا في الأسواق من ناحية التمويل والأسعار، وكذلك نقص عدد الحاويات عالميا بنسبة 35% وهو ما تسبب بارتفاع شديد في الأسعار.



وقال إنه لا يتوقع اختفاء أي مواد غذائية في السوق لأن الكميات متوافرة ولا يوجد بها انقطاع أو خلل والمخزون يكفي لمدة تتراوح من 6 إلى 8 أشهر للسوقين المحلي والإقليمي.



وقال نبيل بن عياد، إن ارتفاع أسعار الشحن البحري كانت عاملا رئيسيا مؤثرا بالنتائج المالية في 2021 مقارنة بعام 2020 بسبب ارتفاعه بنحو 35 إلى 55% على سعر الحاوية التي مصدرها آسيا أو أميركا أو أوروبا، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الأرز بنسبة تتراوح من 25 إلى 35% وحدوث اضطراب في الأسعار من مكان إلى آخر ومن شهر إلى آخر.



وقال إن هامش ربح «ميزان القابضة» تقلص من سنة إلى أخرى بنسبة 10.7% ما يتجاوز 4 إلى 4.5 ملايين دينار.



وأضاف أنه في بعض الأسواق يجري تمرير ارتفاع بعض الأسعار إلى المستهلك، لكن في الكويت يوجد قرار وزاري يمنع زيادة أسعار كل المواد، وهو ما تطبقه «ميزان القابضة».



وقال نبيل بن عياد، إن شركة ميزان القابضة كمجموعة تتأقلم مع وضع السوق والتحديات، وتخلق فرصا إيجابية من تلك التحديات مثل إعادة طريقة تعليب بعض المواد الغذائية، وتخفيض تكلفة التعليب، في محاولة لإيجاد حلول داخلية تقلل ارتفاع معدل التضخم.



وأضاف أن سوق الغذاء يبحث عن التوزان حاليا وهو ما يرتبط بالأزمة الأوكرانية، وطول مدتها سيتسبب في تداعيات أخرى، لافتا إلى زيادة التأمين على الشحنات وتأخر الشحنات البحرية وارتفاع أسعار الشحن البحري حاليا.



تكبدت شركة ميزان القابضة الكويتية خسائر في الربع الرابع 2021 بلغت نحو 1.1 مليون دينار، مقارنة بأرباح في الفترة المقابلة من عام 2020 بلغت نحو 660 ألف دينار.