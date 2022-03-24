لا وافد واحداً بتخصصات المواطنين أغسطس 2022 .. و أمام " ديوان الخدمة " عمل كبير لبلورة تقرير شامل حول تنفيذ القرار في الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية

مريم بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" إن إعلان ضوابط بيع الإجازات بشكل كامل سيتم بعد نشر مرسوم موافقة مجلس الوزراء على السماح للموظفين باستبدال جزء من إجازاتهم الدورية الذي وافق عليه رسميا 14 الجاري.

وكشفت عن ان أهم الضوابط التي ينتظر اعتمادها من مجلس الخدمة المدنية تتعلق بالحد الاقصى لعدد الأيام المسموح باستبدالها مالياً إلى جانب الا تقل خدمة الموظف عن 5 سنوات ورصيده عن 30 يوماً بعد صرف البدل المالي.

وطمأنت الموظفين بأن حقهم فى إجازة العام 2021 محفوظ و لن يضيع بانتهاء السنة المالية في 31 الجارى حيث يجوز الاحتفاظ برصيد 7 سنوات .

وردا على سؤال بشأن موعد صرف منحة ال 3000 للمتقاعدين، اجابت المصادر بأن هناك رأيا يرى ان المواءمة اتمام الصرف بعد استجواب الرئيس، حتى لايتم الربط بين الاستجواب والمنحة خصوصا وان توجيهات مشاركة المتقاعدين في الأرباح تمت منذ العام الماضي وقبل حتى تشكيل الحكومة الحالية، لافتة الى ان الصرف سيتم بعد اعتماد تعديلات قانون التأمينات .

و شددت مصادر مطلعة على ان قرارات مجلس الخدمة المدنية أثمرت تكويت التخصصات التي يتوافر فيها مواطنون بنسبة 100% ، وبحلول اغسطس المقبل لن يكون في الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية وافد واحد في تخصص يوجد فيه مواطن على قائمة انتظار التوظيف الحكومي.

وأوضحت المصادر انه لم يتم التراجع عن النسب المقررة لقرارات مجلس الخدمة المدنية في كل تخصص وتم تطبيقها على مستوى الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية نصا.

واستدركت المصادر قائلة : وتتدرج هذه النسبة تنازلياً في بعض التخصصات الاخرى التي يقل فيها العنصر الوطني مثل تخصصات الاطباء والمعلمين ، حيث تم وضع خطط البعثات (الدراسة الخارجية والمحلية) لتوفير الكوادر الوطنية التي تسد النقص الحالي في بعض التخصصات.