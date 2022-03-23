اعتبر إيريك زمور، المرشح اليميني المتطرف في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة، ان ترحيل نحو مليون شخص يعتبرهم من الأجانب يعد محور حملته الانتخابية.



وقال لشبكة «إم 6» التلفزيونية الخاصة «ما أريد أن أعيده هو كل الأشخاص الذين لم نعد نريدهم».



وأضاف زمور أنه في حال تم انتخابه بالانتخابات المقررة الشهر المقبل سينشئ وزارة إعادة وترحيل، لتنظيم ما وصفه بـ «إعادة الهجرة» من خلال نقل المقيمين الأجانب غير المرغوب فيهم إلى خارج البلاد.



واتهم زمور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالسماح لمليوني أجنبي بالدخول لفرنسا منذ مايو 2017، مضيفا أنه يعتزم ترحيل مليون منهم.