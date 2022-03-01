«سيعيد تشكيل الاتحاد السوفييتي مجدداً، لو لم نوقفه» بتر فيالا، رئيس وزراء جمهورية التشيك، متحدثا عن قرار الرئيس بوتين بالهجوم على أوكرانيا. بتر فيالا، رئيس وزراء جمهورية التشيك، متحدثا عن قرار الرئيس بوتين بالهجوم على أوكرانيا.

«ينبغي أن يعتاد الناس على رؤية أصحاب البشرة السوداء في مناصب القيادة» إيميليا سايكس، نائبة ولاية أوهايو الأميركية، تؤكد قدرة أصحاب البشرة السوداء على الارتقاء إلى المناصب القيادية في أميركا. إيميليا سايكس، نائبة ولاية أوهايو الأميركية، تؤكد قدرة أصحاب البشرة السوداء على الارتقاء إلى المناصب القيادية في أميركا.

«لا تعليم للفتيات بعد الصف السادس» وحيد الله هاشمي، عضو بارز في حكومة طالبان، يؤكد عدم وجود خطة لدى الحكومة الأفغانية لتعليم الفتيات، بعد الصف السادس الابتدائي. وحيد الله هاشمي، عضو بارز في حكومة طالبان، يؤكد عدم وجود خطة لدى الحكومة الأفغانية لتعليم الفتيات، بعد الصف السادس الابتدائي.

«قدوتي في كمال الأجسام هو بطل العالم الروسي» أرنولد شوارزنيغر، الرياضي والسياسي الأميركي، يوجه رسالة فيديو إلى الشعب الروسي، لوقف الحرب على أوكرانيا، ويؤكد: أحب الشعب الروسي ولذا أكشف لكم حقيقة الحرب. أرنولد شوارزنيغر، الرياضي والسياسي الأميركي، يوجه رسالة فيديو إلى الشعب الروسي، لوقف الحرب على أوكرانيا، ويؤكد: أحب الشعب الروسي ولذا أكشف لكم حقيقة الحرب.

بتر فيالا عن قرار الرئيس بوتين بالهجوم على أوكرانيا سيعيد تشكيل الاتحاد السوفييتي .. إيميليا سايكس ينبغي أن يعتاد الناس على رؤية أصحاب البشرة السوداء في مناصب القيادة