أعلنت هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير معروف باتجاه بحر اليابان (البحر الشرقي).

ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن هيئة الأركان القول ان كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير معروف "بزاوية مرتفعة" دون أن تقدم اي تفاصيل أخرى.

ووفقا للهيئة جاء تحرك كوريا الشمالية بعد أربعة أيام من إطلاقها أربع قذائف مدفعية في البحر الأصفر باستخدام قاذفات صواريخ متعددة.

كما حاولت كوريا الشمالية الاسبوع الماضي إطلاق نظام صاروخي بعيد المدى لكن المحاولة فشلت.