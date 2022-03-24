برغبة من نائب رئيس شركة أمازون ويب سرفيزس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إيزابيلا جروجور سيشوفيتش (Isabella Groegor-Cechowicz)، استقبل نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح المضف، نائب رئيس شركة أمازون ويب سرفيزس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والفريق التنفيذي لشركة أمازون ويب سيرفيزس Amazon Web Services (AWS) في مقر البنك.

وذكرت المتحدث الرسمي لبنك الائتمان حباري الخشتي، أن زيارة الفريق التنفيذي لشركة أمازون ويب سيرفيزس Amazon Web Services (AWS) لبنك الائتمان الكويتي فخر وشرف لنا ولقد ثنت على الخدمات الإلكترونية التي يقدمها البنك للمواطنين، مشيدة باهتمام البنك نحو تطبيق التحول الرقمي واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في ظل التحديات الكبيرة ومسارعة الوقت في إنجاز المعاملات وخلال الاجتماع استعرض فريق شركة أمازون ويب سيرفيزس Amazon Web Services (AWS) الخطة الإستراتيجية للمنطقة وخاصة في دولة الكويت وناقشت إمكانياتها بتقديم الحلول المناسبة لتطوير خدمات البنك في مجالات التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي.

كما ذكرت الخشتي، عن رغبة بنك الائتمان بالاستفادة من تجربة التعاون مع شركة أمازون ويب سيرفيزس Amazon Web Services (AWS) في الخدمات والحلول التي تقدمها لرفع كفاءة أداء البنك وتقديم الخدمات بجودة وكفاءة عالية في ضوء حرصنا على تحقيق رؤية دولة الكويت 2035 نحو التحول الرقمي المتكامل وتحقيق الاستدامة للأجيال القادمة.