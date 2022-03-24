صالح العجيل: مستحقات المرقين في حساباتهم مع راتب شهر أبريل



بشرى شعبان

أعلن الوكيل المساعد لقطاع المالية والادارية بالانابة، صالح العجيل،عن اعتماد وزارة الشؤون الاجتماعية كشوفات الموظفين المستحقين للترقية بالاختيار الذي يبلغ عددهم (332) موظفا وموظفة يعملون في الوزارة بمختلف وحداتها التنظيمية اعتباراً من 31/3/2022.

واشار في تصريح صحافي أن إدارة الشؤون الإدارية بذلت جهوداً كبيرة لإنهاء حركة الترقيات بالاختيار وفق المواعيد المقررة بعد مراجعة كشوفات الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط وضوابط الترقية بالاختيار الواردة بقرارات مجلس الخدمة المدنية المعمول بها والمقررة قانوناً، كما أكد أن صرف المستحقات المالية للمُرقين ستكون مع رواتب شهر أبريل 2022 بعد تعديل بياناتهم على النظام المتكامل لمعلومات الخدمة المدنية.









































