اجتمع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في إندونيسيا اليوم، الى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باشيكو، وذلك على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 144.

وبحث الاجتماع جملة من الموضوعات المتعلقة بنظام عمل الاتحاد وأهمية تعديل النظام الأساسي للاتحاد بحيث تكون القرارات الصادرة منه ملزمة، بالإضافة إلى السماح لمنظمات المجتمع المدني بالانضمام إلى الاتحاد.

وتناول الاجتماع أيضا آخر تطورات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب التأكيد على ضرورة حشد الجهود البرلمانية تجاه القضايا الإنسانية العادلة والمستحقة، والحث على القيام بدور أكبر للوساطة في الحرب الروسية الأوكرانية.

كما اجتمع الرئيس الغانم إلى أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشون غونغ.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون البرلماني الدولي من خلال تبادل الآراء ووضع خطط عمل من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة.

وحضر الاجتماعين سفير دولة الكويت لدى جمهورية إندونيسيا عبدالوهاب الصقر، وأمين عام مجلس الأمة عادل اللوغاني.

يذكر أن الرئيس الغانم وصل والوفد المرافق له إلى (بالي) الاندونيسية يوم الجمعة الماضي للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي يعقد خلال الفترة من 20 الى 24 مارس الجاري.