" الأنباء" تنشر مشروع قانون الحكومة لصرف منحة الـ 3000 دينار للمتقاعدين والفئات المستحقة منهم والمستحقين في حالة وفاة صاحب المعاش

المنحة ستصرف في تاريخ صدور القانون وليس بعد نشره في الجريدة الرسمية لـ 6 فئات بمن فيهم الكويتيون تحت التدريب للتعيين في القطاع الخاص

يتم بعد نشرها رفعها للوزارة المعنية لإجراء التحقيقات للتأكد من وجود مخالفة وبعضها لا يثبت وجود مخالفة إدارية أو ما شابه وبعضها الآخر لايزال رهن التحقيق ورغم ذلك تبنى عليها بعض الاستجوابات

مجلس الوزراء يعقد اجتماعاً استثنائياً اليوم لمناقشة ملاحظات الجهات الرقابية على الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية



مريم بندق

تنشر" الأنباء" ، مشروع قانون الحكومة صرف منحة الـ 3000 دينار للمتقاعدين والفئات المستحقة منهم والمستحقين في حالة وفاة صاحب المعاش .

وينص مشروع قانون منحة الـ 3000 دينار للمتقاعدين في المادة الأولى منه على أن تصرف منحة مالية لمرة واحدة لأصحاب المعاشات التقاعدية في تاريخ صدور هذا القانون مقدارها 3000 دينار، فإذا كان صاحب المعاش متوفى تصرف المنحة بالكامل للمستحقين عنه الفعالة أنصبتهم وذلك بالتساوي بينهم.

وجاء في مشروع القانون، انه لايجوز صرف المنحة للشخص الواحد أكثر من مرة فإذا استحق أكثر من منحة ، صرفت له أعلى المنح مقداراً.

وحسب المشروع لا يجوز الحجز على هذه المنحة أو الخصم منها لأي سبب من الأسباب.

وتضمن مشروع القانون في المادة الثانية نصا ًعلى أن تؤخذ المبالغ اللازمة لصرف المنحة المنصوص عليها في المادة الأولى من احتياطيات صناديق المؤسسة العامة يتم تعيينهم في أي جهة تتبع القطاع الخاص.

من الأهمية ذكر ان " الأنباء" نشرت في 23 الجاري ان منحة المتقاعدين والمزايا المالية تشمل 5 فئات هي: المتقاعدين من الحكومة، وقطاعات الخاص والنفطي والعسكري، والمستحقين في حالة وفاة المؤمن عليه"الموظف" أو صاحب المعاش " المتقاعد".



أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، أن مجلس الوزراء يعقد اجتماعا استثنائيا اليوم برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد مع الجهات الرقابية لمناقشة الملاحظات الواردة بالتقارير على الوزارات و المؤسسات والهيئات الحكومية، ومن الجهات الرقابية التي لها دور كبير في رصد هذه الملاحظات ديوان المحاسبة.



و قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء" إن ملاحظات ديوان المحاسبة يتم بعد نشرها رفعها للوزارة أو الجهة الحكومية المعنية لإجراء التحقيقات للتأكد من وجود مخالفة من عدمه.



وأوضحت أن بعض هذه الملاحظات لا يثبت وجود مخالفة ادارية أو ماشابه بعد إجراء التحقيقات مع الأشخاص والقطاعات المسؤولة ، وبعضها مايزال رهن التحقيق.

وتمنت المصادر التأني حتى يتم انتهاء التحقيقات المطلوبة والتأكد من ان هذه الملاحظات تحتوي على مخالفات حقيقية حيث إن بعض الملاحظات تبنى عليها بعض الاستجوابات.

ودعت الحكومة إلى الإسراع في معالجة اللوائح والقوانين التي تؤدي إليى رصد بعض هذه الملاحظات خصوصا ان الحكومة عازمة على

الاخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات عند التجديد واختيار القياديين، حيث لن يتم التجديد للقياديين الذين تكرر رصد ديوان المحاسبة مخالفات إدارية أو ما شابه على أعمالهم.



