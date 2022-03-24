تختتم غدا الجمعة، منافسات دوري الكرة الطائرة للرجال والذي يقام ضمن منافسات دورة الالعاب الرياضية الاولى للتعليم العالي وينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، خلال الفترة من 8 الى 30 مارس الجاري، بإقامة المباراة الختامية التي ستجمع فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي مع جامعة الكويت بصالة التطبيقي في منطقة الشويخ، ونجح فريق التطبيقي في التأهل الى المباراة النهائية بعدما تخطي جامعة الخليج ( 3 – 0) ، بينما حقق التطبيقي الفوز على جامعة الخليج بنفس النتيجة.

وفي دوري كرة القدم العشبي رجال نجح فريق الجامعة الامريكية في خطف بطاقة التأهل لنهائي بعدما عبر كلية الكويت للعلوم بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي اقيمت بينهما في ملعب اللجنة الاولمبية الكويتية في منطقة جابر الاحمد لينتظر الفائز من مواجهة التعليم التطبيقي والتدريب واكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية التي اقيمت امس ليكون المباراة النهائية يوم الاحد في ملعب اللجنة الاولمبية.



واكمل فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عقد المربع الذهبي لمنافسات دوري الكرة الطائرة نساء بعدما تجاوزن كلية الكويت التقنية 2- 0 ( 225- 6 / 25 – 15 ) ليلتقي مع جامعة الخليج في الدور قبل النهائي، بينما يتقابل جامعة الكويت مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وتقام المنافسات يوم السبت بصالة الجامعة الامريكية.

ومن جانبه اكد الدكتور احمد الحمدان امين عام الاتحاد المدرسي – مدير البطولة على ان اللجنة العليا للدورة الالعاب الرياضية للتعليم العالي برئاسة فيصل المقصيد رئيس الاتحاد بدأت التجهيز لإقامه الحفل الختامي للدورة والذي سيقام يوم الاربعاء المقبل 30 مارس بصالة اتحاد اليد بمجمع صالات سعد العبدالله بمنطقة صباح السالم والذي سيشهد اقامة المباراة النهائية لدوري كرة القدم الصالات للرجال، وقال: هناك فقرات يتم حاليا تجهيزها للحفل الختامي من ضمنها مباراة استعراضية لبراعم الاتحاد المدرسي ستقام بين شوطي المباراة النهائية ، بجانب تكريم الجامعات المشاركة وتتويج ابطال الالعاب الـ 6 ، بجانب تتويج الفائز بدرع التفوق العام للدورة.