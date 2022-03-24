التقى وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر، بسفراء دول الاتحاد الأوروبي وعدد من سفراء المجموعات الإقليمية المختلفة المعتمدين لدى دولة الكويت في مقر وزارة الخارجية صباح اليوم الخميس وتضمن اللقاء بحث تطورات الأزمة في أوكرانيا.

وأكد وزير الخارجية على موقف دولة الكويت حيال هذه الأزمة والداعي إلى ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتأكيد مبدأ سيادة الدول واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وفق حدودها المعترف بها دوليا.

كما شدد على أهمية دعم المساعي الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وخفض التصعيد لإيجاد حل سلمي للأزمة التزاما بمبدأ حل المنازعات والخلافات بالطرق والوسائل السلمية عن طريق الحوار بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.