التقى وزير الخارجية الشثيخ د.أحمد الناصر، مع سفير روسيا الاتحادية لدى دولة الكويت نيكولاي ماكاروف في مقر الوزارة صباح اليوم الخميس وتضمن اللقاء بحث تطورات الأزمة في أوكرانيا.

وأكد وزير الخارجية على موقف دولة الكويت حيال هذه الأزمة والداعي إلى ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتأكيد مبدأ سيادة الدول واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وفق حدودها المعترف بها دوليا.

كما شدد على أهمية دعم المساعي الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وخفض التصعيد لإيجاد حل سلمي للأزمة التزاما بمبدأ حل المنازعات والخلافات بالطرق والوسائل السلمية عن طريق الحوار بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.