المنحة ستصرف في تاريخ صدور القانون وليس بعد نشره في الجريدة الرسمية لـ 6 فئات بمن فيهم الكويتيون تحت التدريب للتعيين في القطاع الخاص

مريم بندق

تنشر" الأنباء" ، مشروع قانون الحكومة صرف منحة الـ 3000 دينار للمتقاعدين والفئات المستحقة منهم والمستحقين في حالة وفاة صاحب المعاش .

وينص مشروع قانون منحة الـ 3000 دينار للمتقاعدين في المادة الأولى منه على أن تصرف منحة مالية لمرة واحدة لأصحاب المعاشات التقاعدية في تاريخ صدور هذا القانون مقدارها 3000 دينار، فإذا كان صاحب المعاش متوفى تصرف المنحة بالكامل للمستحقين عنه الفعالة أنصبتهم وذلك بالتساوي بينهم.

وجاء في مشروع القانون، انه لايجوز صرف المنحة للشخص الواحد أكثر من مرة فإذا استحق أكثر من منحة ، صرفت له أعلى المنح مقداراً.



وحسب المشروع لا يجوز الحجز على هذه المنحة أو الخصم منها لأي سبب من الأسباب.

وتضمن مشروع القانون في المادة الثانية نصا ًعلى أن تؤخذ المبالغ اللازمة لصرف المنحة المنصوص عليها في المادة الأولى من احتياطيات صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وقد أكدت المصادر أن المنحة والمزايا المالية ستشمل الكويتيين الذين في فترة تحت التدريب ولم يتم تعيينهم في أي جهة تتبع القطاع الخاص.



من الأهمية ذكر ان " الأنباء" نشرت في 23 الجاري ان منحة المتقاعدين والمزايا المالية تشمل 5 فئات هي: المتقاعدين من الحكومة، وقطاعات الخاص والنفطي والعسكري، والمستحقين في حالة وفاة المؤمن عليه"الموظف" أو صاحب المعاش " المتقاعد".