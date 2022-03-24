القاهرة. ناهد إمام

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي في جمهورية مصر العربية بمكتبه أحمد إسماعيل بهبهاني رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران ورئيس تحرير الخليج الكويتية بمناسبة زيارته إلى القاهرة.

تناول اللقاء العلاقات الكويتية المصرية الوطيدة الراسخة، والتي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد ببههاني على خصوصية العلاقات الكويتية المصرية، مضيفا أنها تعتبر نموذجا يحتذى به في العلاقات بين الدول.



وقال بهبهاني ان ما تشهده مصر من تنمية ونهضة حضارية في كل المجالات يبعث على الفخر والاعتزاز، ويفتح آفاقا جديدة في التعاون الاقتصادي المشترك بين دولتي الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقتين.



وفي نهاية اللقاء تقدم بهبهاني بالشكر لوزير الدولة للإنتاج الحربي على حفاوة الاستقبال، متمنيا له دوام الصحة والعافية، ولجمهورية مصر العربية الشقيقة كل التقدم والازدهار.

من ناحية أخرى، استقبل أحمد اسماعيل بهبهاني بمقر اقامته بالقاهرة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وجرى خلال اللقاء الحديث عن العلاقات المصرية الكويتية التاريخية الراسخة، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وشكر بهبهاني اللواء خالد فودة على الزيارة، متمنيا له دوام الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار.