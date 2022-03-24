استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود اليوم، بمكتبة بقصر السيف رئيس النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية الشيخ أحمد الداود الصباح وبرفقته وفد الاتحاد العربي للدراجات النارية المكون من النائب الأول لرئيس الاتحاد إبراهيم فريد من جمهورية مصر العربية والنائب الثاني عبدالله الشعراوي من جمهورية فلسطين والأعضاء علي الشاذلي من جمهورية جيبوتي و هاشم شمعون من جمهورية السودان و زقرير الحاج من جمهورية الجزائر والمرافقين إسماعيل منصور و راجح حامد و زغلول مهدي .

وأكد على أهمية المنافسات الرياضية ودورها في إذكاء روح التحدي لدى المتنافسين وأشار الشيخ فيصل الحمود خلال استقباله وفد الاتحاد العربي ان الرياضة كانت وستبقى لغة تخاطب ، لها الفضل الكبير في تعزيز العلاقات بين الشعوب والدول ، مشيرا الى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لمختلف انواع الرياضات .

وفي نهاية اللقاء تقدم الشيخ أحمد الداود ووفد الاتحاد العربي بالشكر إلى المستشار الشيخ فيصل الحمود على حسن الاستقبال وبث روح الإيجابية نحو تقديم المزيد للإرتقاء للأفضل.