لحق المنتخبان السعودي والياباني بركب المتأهلين لبطولة كأس العالم 2022 بقطر اثر فوز منتخب الساموراي الثمين 2-0 على مضيفه الأسترالي اليوم الخميس في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من مباريات الدور النهائي بالتصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم.

واستفاد المنتخب السعودي (الأخضر) من هذه النتيجة وتأهل إلى النهائيات بغض النظر عن نتيجة مباراتيه أما الصين اليوم وأستراليا يوم الثلاثاء المقبل.



ورفع المنتخب الياباني رصيده إلى 21 نقطة وتجمد رصيد المنتخب الأسترالي عند 15 نقطة في المركز الثالث لكن أمله في التأهل المباشر للمونديال ينحصر في الملحقين الاسيوي والعالمي.



ويتأهل إلى النهائيات مباشرة المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل من المجموعتين فيما يخوض صاحبا المركز الثالث ملحقا اسيويا فاصلا ويتأهل الفائز منهما للملحق العالمي الذي يواجه فيه صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية.



وكان منتخبا إيران وكوريا الجنوبية حجزا بطاقتي التأهل المباشر من المجموعة الأولى إلى النهائيات فيما يدور صراع عربي ثلاثي على المركز الثالث بين منتخبات الإمارات ولبنان والعراق.