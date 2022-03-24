أعربت الولايات المتحدة عن رفضها لأعذار حركة "طالبان" وتراجعها عن قرارها بفتح المدارس الثانوية للبنات، وبالتالي عدم السماح للطالبات من الصف السادس فما فوق بالعودة إلى المدرسة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن- في بيان، نشرته الخارجية الأمريكية، عبر موقعها الالكتروني، اليوم الخميس: إنه إذا لم تتراجع "طالبان" عن هذا القرار بسرعة، فإن ذلك من شأنه أن يلحق ضررا بالغا بالشعب الأفغاني وآفاق النمو الاقتصادي للبلاد وطموح الحركة لتحسين علاقاتها مع المجتمع الدولي.

وأضاف أن واشنطن تؤكد وقوفها إلى جانب الفتيات الأفغانيات وعائلاتهن اللواتي يعتبرن التعليم طريقًا لتحقيق الإمكانات الكاملة لمجتمع أفغانستان واقتصادها.

وكانت طالبان قد تراجعت عن إعلانها فتح المدارس الثانوية للبنات، قائلة إن تلك المدارس ستبقى مغلقة إلى حين وضع خطة تتعلق بالزي المدرسي.

وفي الإطار، قالت مدرسات وطالبات من ثلاث مدارس ثانوية في مناطق حول العاصمة كابول إن الفتيات عدن بحماس للمدارس، صباح أمس الأربعاء، لكنهن أُمرن بالعودة إلى منازلهن.. وقلن إن العديد من الطالبات غادرن المدرسة باكيات.