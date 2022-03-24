تُوفر "نتفليكس" مجدداً لجمهورها في الولايات المتحدة مسلسل "سورفنت أوف بيبل" ("خادم الشعب") الذي كان صنع شهرة الرئيس الأوكراني الحالي فولوديمير زيلينسكي، ويأتي إعلان المنصة الأربعاء عزمها على إعادة عرضه في إعجاب واسع بالممثل السابق الذي أصبح "بطل" بلده بفعل الغزو الروسي.

وكتبت "نتفليكس" عبر تويتر "لقد طلبتم ذلك، المسلسل عاد! +سورفنت أوف بيبل+ مُتاح مرة جديدة عبر +نتفليكس+ في الولايات المتحدة"، فيما طالب الرئيس الأوكراني صباح الأربعاء في كلمة امام الكونغرس ألقاها عن بعد بواسطة الفيديو بتزويد أوكرانيا بـ"أنظمة إضافية مضادة للطائرات بمدى أبعد". وحظيت كلمة الرئيس الأوكراني بتصفيق من أعضاء الكونغرس وقوفاً.

ويبدو أن مسلسل "خادم الشعب" الذي عُرض عام 2015 كان استشرافياً، إذ يتمحور موضوعه على أستاذ تاريخ ينجح في تبوؤ رئاسة أوكرانيا. يندد المسلسل بالفساد السياسي بطريقة فكاهية.

وقد فتح النجاح الهائل لهذا العمل في أوكرانيا الباب أمام انطلاق زيلينسكي في مسيرته السياسية، إذ انتُخب رئيساً للبلاد عام 2019 تحت لواء حزب يحمل اسم المسلسل نفسه بأكثر من سبعين في المئة من الأصوات.

وسلطت قناة "Arte" الفرنسية الألمانية التي تعرض المسلسل الضوء عبر موقعها الالكتروني "Arte.tv"منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر على "الاهتمام المتجدد" بالمسلسل. إذ حصد 800 ألف مشاهدة في 2 آذار/مارس، وارتفع عدد المشاهدات مسجلاً مليون مشاهدة إضافية بعد بضعة أيام.

ومنذ اليوم الأول على غزو أوكرانيا، بدأت محطات تلفزيونية ومنصات بث تدفقي كثيرة بإجراء مفاوضات للحصول على حقوق بث المسلسل، بينها مثلا محطة "تشانل 4" في المملكة المتحدة و"ANT 1" في اليونان و"PRO TV" في رومانيا.