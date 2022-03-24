أعلن مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للترايثلون استضافة أبوظبي لنهائيات بطولة العالم للترايثلون 2022 في جزيرة ياس خلال الفترة ما بين 23 و 26 نوفمبر 2022، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية/وام/ أن الحدث سيشهد مشاركة أكثر من 7500 لاعب ولاعبة من أبرز أبطال الترايثلون على المستوي المحلي والإقليمي والعالمي، للمنافسة ضمن خمس فئات منها سباق النخبة للرجال والسيدات، وسباق النخبة تحت 23 سنة للرجال والسيدات، وسباق النخبة بارا للرجال والسيدات، وسباق الفئة العمرية للرجال والسيدات، والسباقات المجتمعية.

وعلى مدار أربعة أيام من المتوقع أن يشهد الحدث حضورا جماهيريا كبيرا، إلى جانب أعضاء الاتحادات الوطنية لحضور ومشاهدة المنافسات التي يشارك فيها نخبة الرياضيين وأفراد المجتمع من عشاق التحديات من مختلف الأعمار والقدرات.