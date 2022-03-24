قال مسؤولون مطلعون إن ألمانيا تبحث تقديم دعم لشركة أشباه الموصلات الأمريكية العملاقة إنتل كورب بأكثر من 5 مليارات يورو (5ر5 مليار دولار) من الأموال العامة لإقامة مصنعها العملاق في ألمانيا كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي لإقامة قاعدة إنتاج محلية للرقائق.

كانت شركة إنتل قد أعلنت أمس اعتزامها إقامة مصنعين للرقائق في ألمانيا باستثمارات تبلغ 17 مليار دولار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤولين القول إن إنتل والحكومة الألمانية مازالتا تبحثان قيمة الدعم الذي يمكن أن تحصل عليه الشركة، لكنهم أضافوا أن الحكومة تعتزم منحها أكثر من 5 مليارات يورو.

وارتفع سعر سهم شركة إنتل في تعاملات بورصة نيويورك بنسبة 7ر3% إلى 46ر46 دولار ليسجل أكبر ارتفاع يومي منذ أسبوعين.

كانت مدينة ماجدبورج الألمانية عاصمة ولاية سكسونيا-أنهالت الألمانية قد تفوقت على سلسلة من المدن الألمانية الأخرى التي كانت مرشحة لبناء مصنعي إنتل فيها..

وقال بات جيلسنجر، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، في بث عبر الفيديو أمس: "في المرحلة الأولى نخطط لاستثمارات بقيمة 17 مليار يورو لبناء مصنعين جديدين كليا لأشباه الموصلات في ماجدبورج".

ومن المخطط بناء ما يصل إلى ستة مصانع أخرى خلال السنوات القادمة. ومن المقرر تشغيل جميع المصانع الجديدة في أوروبا بالطاقة المتجددة. وكانت إنتل أعلنت العام الماضي عن بناء مصنع أوروبي كبير.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء بحلول ربيع 2023 على أقصى تقدير، على أن يبدأ الإنتاج في عام .2027 وسيخلق ذلك عدة آلاف من الوظائف لدى إنتل ومورديها. وتعتزم الحكومة الألمانية دعم إنشاء المرافق ماليا، حيث تسعى أحزاب الائتلاف الحاكم إلى جعل ألمانيا موقعا عالميا لصناعة أشباه الموصلات.

ومهد مجلس مدينة ماجدبورج الطريق لإنشاء منطقة صناعية جديدة للاستثمارات إنتل. كما تنافست مواقع أخرى في ولايات بافاريا وسكسونيا وميكلنبورج-فوربومرن والعديد من البلدان الأوروبية على إقامة المشروع بها.

من ناحية أخرى، تعتزم إنتل إنتاج وحدات معالجة ورقائق رسوميات في ماجدبورج، والتي سيتم بيعها تحت علامتها التجارية الخاصة. في الوقت نفسه، تريد المجموعة الأمريكية أيضا العمل كمصنع تعاقد للعملاء الخارجيين في إطار خدمات مسبك إنتل