أبقى البنك المركزي الإندونيسي على معدل الفائدة دون تغيير، سعيا للحفاظ على تعافيه بينما يتابع عن كثب التأثيرات الناتجة عن الحرب في أوكرانيا.

أبقى البنك المركزي على معدل إعادة الشراء العكسي على مدار سبعة أيام عند نسبة 5ر3 % مثلما توقع كل خبراء الاقتصاد الـ29 الذين شاركوا في استطلاع أجرته بلومبرج. وكان المعدل عند أقل مستوى منذ شباط/فبراير .2021

وكانت الروبيه الإندونيسية العملة الأقل انخفاضا في القيمة في آسيا في الوقت الذي اشتدت قوة الدولار الأمريكي، حيث رفعت بعض الضغط من على كاهل البنك المركزي للتصرف، حيث أدى ارتفاع أسعار السلع إلى انتعاش عائدات الصادرات.

ويتابع البنك المركزي الإندونيسي الضغوط التضخمية المستوردة بينما ظلت أسعار المستهلك عند الطرف الأدنى من نسبتها المستهدفة البالغة ما بين 2 % - 4 % وهو ما كررته اليوم الخميس.

وارتفعت أسعار بعض السلع المحلية مثل زيت الطعام وفول الصويا رغم تدخل الحكومة في السوق.