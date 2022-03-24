رفعت باكستان جميع القيود المتعلقة بفيروس كورونا، لتعود الحياة في البلاد إلى طبيعتها ما قبل الوباء، وذلك بعد انخفاض مطرد في أعداد الإصابات.

وقال أسعد عمر، الوزير المسؤول عن مواجهة فيروس كورونا في البلاد، للصحفيين: "قررنا رفع جميع القيود"، مضيفا أنه مع ذلك تم توجيه النصيحة لجميع المواطنين المؤهلين بالحصول على التطعيم.

ويُسمح الآن للسكان بتنظيم وحضور حفلات الزفاف والتجمعات الاجتماعية أو الدينية، كما يمكنهم تناول العشاء في الأماكن المغلقة بالمطاعم، ولم يعد يتعين على الأسواق تقييد ساعات العمل بعد الآن.

لكن المسؤولين حذروا من التهاون.

وذكر عمر أن الحكومة اتخذت القرار في أعقاب انخفاض حاد في الإصابات الجديدة وتسجيل أدنى عدد للمرضى في وحدات الرعاية الحرجة منذ تشرين الأول/أكتوبر.