يغمس حيدر علي ريشته في قطرة طلاء متقزح اللون، ليرسم الأشكال الأولى على زوجي أحذية رياضية ناصعي البياض، مستوحيا من "فن تلوين الشاحنات" الرائج في باكستان لصنع قطع فنية زاهية من نوع جديد.

تشتهر باكستان بـ"فن الشاحنات" ("truck art") القائم على تزيين شاحنات برسوم بألوان زاهية تمثل حيوانات أو زخارف زهرية أو دينية، مزينة بخطوط مختلفة.

ويحوّل هذا الفن التقليدي الطرق السريعة والمدن الباكستانية إلى مشهد من الألوان المتلألئة.

وقد قرر حيدر علي، أحد أبرع الباكستانيين المتمرسين في "فن الشاحنات"، نقل وجهة استخدام هذا النوع الفني لتطبيقه على الأحذية الرياضية.

ويقول علي لوكالة فرانس برس في الاستوديو الخاص به في مدينة كراتشي الساحلية جنوب باكستان إن "زبوناً جاء لزيارتي من الولايات المتحدة وطلب مني أن ألوّن زوجَي أحذية".

ويضيف "حددت له ثمنا باهظا لتثبيط عزيمته، لكنه وافق على السعر. لذا قررت أن أفعل ذلك".

يستغرق الأمر ما يصل إلى أربعة أيام من العمل الدقيق لطلاء أحذية بما يلبّي رغبات الزبائن، في مقابل 400 دولار لكل زوجي أحذية.

ومنذ أن بدأ هذا العمل في كانون الثاني/يناير، أنتج حيدر علي ثمانية أزواج أحذية ملونة بيعت في باكستان وخارجها. ولا يزال يتلقى طلبات باستمرار من أشخاص تعرفوا على عمله عبر الشبكات الاجتماعية.

ويقول الرسام البالغ 42 عاما "ما زلت أخرج بأفكار جديدة"، مضيفا "تزيين أنفسنا والأشياء من حولنا هو من طبيعة البشر".