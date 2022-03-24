يُعرض الفيلم القصير "أثل" للمخرجة اليازية بنت نهيان آل نهيان وبطولة النجمة حلا شيحا يوم الجمعة 18 مارس، بفعالية تبدأ من الساعة 5:30 حتى 7:30 مساءً في جناح المرأة بـمعرض إكسبو 2020 في دبي.

وتضم الفعالية التي تحمل عنوان "أثل بين الحدس والتمكين" مناقشة تديرها الإعلامية ذكرى، ومن فريق العمل مدير التصوير أليساندرو مارتيلا، والمنتجة عفراء المرار، والمنتجة المساعدة خديجة قدسي، إلى جانب مدربة الحياة آيات مكي.

ويتطرق النقاش أيضاً إلى التحديات التي تواجه السينمائيات النساء في العالم العربي بالوقت الحالي، وجهود ومبادرات دعم صانعات الأفلام، ويستعرض كركوتي النجاحات التي تحققها المرأة في صناعة السينما العربية مؤخراً.

وحصد الفيلم عدة جوائز من بينها جائزة أفضل فيلم في مسابقة الصقر الإماراتي القصير في مهرجان العين السينمائي، جائزة الإنجاز في مهرجان برلين فلاش للأفلام بألمانيا، وفاز أيضاً بجائزة ريمي الذهبية في مهرجان هيوستن السينمائي الدولي في الولايات المتحدة، وجائزة من مهرجان كالت السينمائي الدولي في كلكتا بالهند.