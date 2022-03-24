عبدالله الراجحي: جولات تفتيشية يومية دون توقف للحفاظ على حقوق المسافرين





كشف مدير إدارة النقل الجوي رئيس لجنة الشكاوى والتحكيم في الإدارة العامة للطيران المدني، عبدالله الراجحي، أن اللجنة أصدرت 10 مخالفات بحق مكاتب السياحة والسفر وشركات الطيران العاملة في السوق المحلي.

وأكد الراجحي أن الجولات التفتيشية على مكاتب السياحة والسفر ستكون بشكل يومي دون توقف وللحفاظ على حقوق المسافرين ومكاتب السياحة والسفر وأشخاص سوق النقل الجوي كافة.



جاء ذلك في تصريح للراجحي بعدما عقدت لجنة الشكاوى والتحكيم اجتماعها الثاني لعام 2022 خلال الشهر الجاري، وذلك للنظر في شكاوى جمهور المسافرين ومخالفات مكاتب السياحة والسفر وشركات الطيران العاملة في الكويت.



واطلعت اللجنة على جميع مخالفات أشخاص السوق العاملة في الكويت والنظر في الشكاوى التي تمت إحالتها، والآراء القانونية بشأنها، حيث ناقشت الشكاوى التي تم استقبالها من قبل جمهور المسافرين والمخالفات التي تم رصدها من قبل مفتشي سوق النقل الجوي وذلك لمخالفتهم القوانين والقرارات والتعاميم الصادة عن الإدارة العامة للطيران المدني والخاصة بسوق النقل الجوي، وبعد المناقشة قررت اللجنة إصدار 10 مخالفات بحق مكاتب السياحة والسفر وشركات الطيران.



وشدد رئيس اللجنة على ضرورة التزام أشخاص السوق بتطبيق كافة القوانين والقرارات والتعاميم الصادرة في تنظيم عمل سوق النقل الجوي في الكويت، مشددا على عدم التهاون في هذا الأمر والحفاظ على حقوق الدولة والمسافرين.