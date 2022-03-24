دوام الطلبة في رمضان مع المعلمين الساعة 9 ونصف صباحاً

عبدالعزيز الفضلي

حسمت وزارة التربية قرارها بشكل رسمي بشأن نظام دوام الدراسة للطلبة فيما تبقى من الفصل الثاني حيث أعلن وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن استمرار دوام المجموعتين الى نهاية العام الدراسي، مشيراً الى انه لن تكون هناك عودة شاملة للدراسة حفاظاً على الخطة الدراسية والبرنامج المدرسي .

وحدد اليعقوب دوام الادارات المدرسية والطلبة خلال شهر رمضان الفضيل على ان يبدأ الساعة التاسعة والنصف لجميع مدارس التعليم العام والديني والتربية الخاصة والمدارس العربية الخاصة، مشيرا الى مرحلة رياض الاطفال ينتهي الدوام فيها الساعة الواحدة والابتدائي في الواحدة والنصف والمرحلتان المتوسطة والثانوية الساعة 2 وخمسة دقائق.

واضاف: بالنسبة للدوام المسائي فسيبدأ في الساعة 7 و45 دقيقة وينتهي في الثانية عشرة ومدة الحصص في الدوام الصباحي والمسائي 40 دقيقة لجميع المراحل. لافتاً الى أن مواد التربية البدنية والفنية ستكون متوائمة سواء اعتبارية أو درجة كاملة، واضعين مصلحة ابنائنا الطلبة فوق كل اعتبار .