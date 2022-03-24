بحث وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد اليوم الخميس في اتصال هاتفي مع وزير خارجية أوكرانيا الصديقة دميترو كوليبا تطورات الأزمة في أوكرانيا.

وأكد الشيخ أحمد الناصر على موقف دولة الكويت حيال هذه الأزمة والداعي إلى ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتأكيد مبدأ سيادة الدول واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وفق حدودها المعترف بها دوليا.

كما شدد على أهمية دعم المساعي الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وخفض التصعيد لإيجاد حل سلمي للأزمة التزاما بمبدأ حل المنازعات والخلافات بالطرق والوسائل السلمية عن طريق الحوار بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

من جانبه أشاد وزير خارجية أوكرانيا بدعم دولة الكويت للشعب الأوكراني خاصة على الصعيد الإنساني وللجهود الدولية الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها جراء الأزمة.