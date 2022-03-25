تقدم شركة أودي الكويت، الممثلة من شركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات، 3 سيارات جديدة في معرض الكويت للسيارات 2022، وذلك بمجمع 360، والذي يمتد بالفترة بين 23 مارس الجاري، و1 أبريل المقبل.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن سيارات أودي المعروضة تتضمن تشكيلة جديدة كليا من سيارات متعددة الاستعمالات، والتي تتميز بأحدث تقنيات التكنولوجيا والمواصفات الراقية، حيث تتشكل السيارات المعروضة هذا العام من أودي A6 الرسمية، Q3 الشبابية وQ5 المناسبة للعائلات، وجميع السيارات تدمج الراحة والاستخدام العملي بدرجات عالية من الرفاهية والتكنولوجيا العصرية.



وقالت الشركة إنه استعدادا لشهر رمضان المبارك، فإنها تقدم عروضا خاصة في معرض الكويت للسيارات، وأثناء العرض ستتوافر جميع سيارات مع باقة تشمل 5 سنوات كفالة، 5 سنوات خدمة، 5 سنوات صيانة و5 سنوات مساعدة على الطريق، والتي توفر راحة البال للعملاء متكاملة. الأسعار لسيارات أودي تبدأ من 14.999 دينارا وتتميز بمواصفات عالية متوافرة.



يشار إلى أن طرازات أودي وأودي سبورت معروضة ومتوافرة لتجربة القيادة 6 أيام في الأسبوع، لدى معرض أودي الكويت الكائن في منطقة الشويخ الصناعية - طريق الجهراء (شارع البيبسي) أثناء الدوام الرسمي من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 8:30 مساء، من يوم السبت إلى الخميس.