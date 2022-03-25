وجدت دراسة، وفقاً لموقع Healthline للصحة والمعلومات الطبية، أنه بالفعل هناك اختلافات كبيرة بين أدمغة الرجال والنساء، ولكن لا توجد فجوة قابلة للقياس في معدل الذكاء بين الجنسين، أو فيما يتعلق بالمهارات والسلوكيات.



وفي واحدة من أكبر الدراسات لفحص الاتصالات الدماغية، وجد الباحث الأميركي راجيني فيرما وزملاؤه في كلية بيرلمان للطب بجامعة بنسلفانيا اختلافات كبيرة في توصيلات أدمغة الرجال والنساء. وباستخدام تقنية جديدة نسبيا تسمى التصوير بالرنين المغناطيسي للانتشار (dMRI)، على 949 شابا وفتاة، وتمكن الفريق من تتبع كيفية اتصال مناطق مختلفة من أدمغتهم ببعضها البعض، ومدى اتساع كل اتصال.



وبشكل أساسي، ينقسم الدماغ إلى نصفين. ووجدت دراسة فيرما أن الرجال لديهم روابط أكثر داخل كل نصف في الدماغ، كما يملكون رابطا بين مناطق التخطيط واتخاذ القرارات ومناطق البصر والكلام في المخ.



من ناحية أخرى، تتمتع النساء بمزيد من الروابط بين نصفي الدماغ وبعضهما، ما يسمح لهما بمشاركة المعلومات بسهولة أكبر فيما بينهما.



ووجدوا أنه في المخيخ، الجزء المسؤول عن فيزياء الدماغ وحاسة الحركة، كان العكس صحيحا، كان لدى الرجال روابط أكثر بين نصفي الدماغ، وكان لدى النساء المزيد من الروابط داخل كل جزء. ومع ذلك، تشير مجلة Science Direct للأبحاث العلمية، إلى أنه لا توجد سمات دماغية شاملة على مستوى الأنواع تختلف بين الجنسين.



بل إن الدماغ مثل الأعضاء الأخرى، كالقلب والكلى، وهي متشابهة بدرجة كافية ليتم زرعها بين النساء والرجال بنجاح كبير، دون أن تتسبب في مشكلات لاحقة أو اختلافات جذرية لم يتم حسابها. وفي دراسة علمية بقيادة ليز إليوت، عالمة الأعصاب بجامعة روزاليند فرانكلين الأميركية، كانت أول من دمج هذا البحث الواسع النطاق في توليفة واحدة ضخمة. وتوضح الباحثة: «تختلف أدمغة الرجال والنساء اختلافا طفيفا، لكن النتيجة الرئيسية هي أن هذه الفروق ترجع إلى حجم الدماغ، وليس بسبب الجنس». الدراسة الكبيرة التي جمعت نتائج العديد من الأبحاث الأخرى في ذلك المجال، ونشرت بمجلة Neuroscience and Biobehavioral Reviews، وجدت أن الحجم هو الاختلاف الوحيد الواضح والأبرز بين الذكر والأنثى. إذ إن أدمغة النساء أصغر بنحو 11% من أدمغة الرجال، بما يتناسب مع حجم أجسامهن. وفي حين تسمح الأدمغة الأصغر بميزات معينة، مثل نسبة المادة الرمادية مقابل المادة البيضاء فتكون أعلى قليلا، تصبح هناك نسبة أعلى من الاتصالات بين نصفي المخ مقابل داخلهما.

عن «عربي بوست»