ناصر العنزي



يخوض منتخبنا الوطني «الأزرق» اليوم مباراة ودية دولية أمام منتخب لاتفيا على ملعب تاكالي ضمن معسكره التدريبي المقام حاليا في مالطا، في أول مهمة للمدرب التشيكي فاتسلاف لافيكا، وسيلعب الأزرق تجربة أخرى أمام مالطا الثلاثاء المقبل استعدادا لاستضافة تصفيات كأس آسيا في مجموعة تضم الى جانبه الأردن وإندونيسيا ونيبال خلال الفترة من 8 إلى 14 يونيو المقبل.



وكان الأزرق قد وصل إلى مالطا الاثنين الماضي وأجرى حصصا تدريبية بحضور جميع اللاعبين، حيث اختار لافيكا قائمة ضمت عناصر الخبرة ممثلة بكل من بدر المطوع وسلطان العنزي وفهد الأنصاري وفواز العتيبي واحمد الظفيري وفهد حمود وفهد الهاجري ويوسف ناصر إلى جانب عناصر شابة مثل يوسف الحقان وناصر فالح وخالد صباح ومحمد الهويدي وراشد الدوسري وبندر بورسلي وإبراهيم كميل وخليفة رحيل ومعاذ الظفيري.



ويسعى الجهاز الفني الجديد إلى إدخال التجانس في صفوف المنتخب ومنح الفرصة لكل المشاركين بعدما قطعوا نصف برنامج المعسكر التدريبي، حيث ان التنافس قائم بين اللاعبين لحجز مركز أساسي في التشكيلة الأساسية. ومن جانب منتخب لاتفيا فأغلب عناصره من لاعبي الدوري المحلي و6 لاعبين محترفين في قبرص وپولندا وفنلندا.