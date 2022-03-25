في إطار فعاليات بطولة الخليج للشراع التي تنظمها لجنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري، عقدت اللجنة العليا المنظمة اجتماعا ترأسه أحمد الفيلكاوي رئيس لجنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري بحضور رؤساء وممثلي ومدربي المنتخبات الخليجية المشاركة حيث تم في الاجتماع مناقشة فعاليات وجدول البطولة وتعليمات الابحار. ويشارك في البطولة 60 لاعبا ولاعبة يمثلون منتخبات السعودية والبحرين والإمارات وعمان إلى جانب الكويت، فيما تم تشكيل طاقم تحكيم دولي للبطولة ضم الحكم لوكا من إيطاليا ود.مدحت غزال وعبدالحميد مرسي من مصر ونجيب علي من الجزائر وأحمد السلطاني من عمان وعبدالله جوهر من الكويت.