يعقوب العوضي



تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم غدا مباراتين ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الممتاز لكرة اليد، إذ يلعب الكويت حامل اللقب (30 نقطة) مع الفحيحيل (16 نقطة) في الـ 6.15، فيما تجمع المباراة الثانية كاظمة (18 نقطة) مع برقان (16 نقطة) في الـ 8.00 وتسبق مباريات الدوري الممتاز مباراة تجمع بين اليرموك متصدر دوري الدرجة الأولى (27 نقطة) مع التضامن في المركز قبل الأخير (6 نقاط) في الـ 4.30 على الصالة نفسها. من جانب آخر، تقام اليوم الجولة النهائية من دوري تحت 17 سنة على صالة الشهيد فهد الأحمد، حيث يلعب في الـ 7.30 القرين (28 نقطة) مع الكويت (27 نقطة) ويدخل القرين المباراة بخيارين التعادل أو الفوز فيما لا يملك الكويت سوى خيار الفوز للظفر بلقب البطولة. وفي سياق متصل، تنطلق اليوم فعاليات مهرجان «هيا نلعب كرة اليد» بالتعاون بين الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي واتحاد كرة اليد والذي يندرج تحت بند التعاون فيما بين الاتحادين لترسيخ المفاهيم الرياضية لدى المراحل السنية المختلفة.