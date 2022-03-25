أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) عن تعديل آلية البيع من المحطات المخصصة لبيع مادة البنزين بالسعر الحر لتصبح 40 ليترا للتعبئة الواحدة بفاصل زمني 10 أيام كحد أدنى بين كل تعبئتين. وذكرت شركة محروقات، في بيان بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن تطبيق الآلية الجديدة اعتبارا من امس وأن الكمية الشهرية بقيت كما هي دون تغيير. ويأتي هذا الإجراء نظرا لوجود العديد من الشكاوى وبعض التجاوزات في تعبئة مادة البنزين من المحطات المخصصة للبيع بالسعر الحر وقيام البعض بتعبئة الـ 80 ليترا دفعة واحدة.