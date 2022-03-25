أفاد تقرير سوري بمقتل رئيس مجلس مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي وإصابة مواطن آخر جراء إطلاق النار عليهما من قبل مسلحين مجهولين صباح امس.



وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار بشكل مباشر على رئيس مجلس مدينة الصنمين محمود المحمد العتمة نحو الساعة السابعة من صباح امس برفقة أحد معارفه في المنطقة بالقرب من مبنى البلدية ما أدى إلى مقتله على الفور وإصابة الشخص الآخر بجروح خطيرة.



وبين د.خلدون الكراد معاون مدير صحة درعا أن جثمان رئيس مجلس مدينة الصنمين وصل إلى مستشفى الصنمين العسكري وقد فارق الحياة جراء إصابته بطلق ناري في الصدر والرأس.



من جهة أخرى، وصفت وزارة الخارجية والمغتربين، في رسالتين متطابقتين للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أن تسلل وفد أميركي بشكل غير شرعي إلى شمال شرق سورية، عمل مدان وخرق فاضح للسيادة السورية.



وقالت الخارجية في بيان نشرته «سانا»: تسلل وفد أميركي برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي إيثان غولدريتش ومرافقيه بشكل غير شرعي إلى شمال شرق سورية، وفي حادثة مماثلة تسلل مسؤول دائرة الشؤون القنصلية والقانون المدني في وزارة الخارجية السويدية بطريقة غير مشروعة إلى الأراضي السورية.



واعتبرت الوزارة أن هذا الخرق الفاضح لسيادة الجمهورية العربية السورية ينتهك أحكام ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية.



وأضافت: «إن الادعاء الرخيص بأن هذه الزيارات تهدف لتخفيف المعاناة عن السوريين القاطنين في تلك المناطق وتخفيف تداعيات الأزمة عار على مدعيه، وكذب مفضوح يضاف إلى نهج النفاق الذي تروج له الإدارة الأميركية التي تسرق النفط والغاز السوري وتفرض إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب غير مشروعة».



وأكدت إدانة سورية لهذه الممارسات وتصميمها على بسط سيادة الدولة على كل أراضيها وتحريرها من كل أشكال الاحتلال، وتمسكها بالشرعية الدولية والقانون الدولي وحقها وواجبها في الدفاع عن سيادتها وحماية مواطنيها.