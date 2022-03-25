بشرى شعبان



أعلن الوكيل المساعد لقطاع المالية والإدارية بالإنابة صالح العجيل عن اعتماد وزارة الشؤون كشوفات الموظفين المستحقين للترقية بالاختيار والذين يبلغ عددهم 332 موظفا وموظفة يعملون في الوزارة بمختلف وحداتها التنظيمية اعتبارا من 31/3/2022.



وأشار في تصريح صحافي إلى أن إدارة الشؤون الإدارية بذلت جهودا كبيرة لإنهاء حركة الترقيات بالاختيار وفق المواعيد المقررة بعد مراجعة كشوفات الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط وضوابط الترقية بالاختيار الواردة بقرارات مجلس الخدمة المدنية المعمول بها والمقررة قانونا، كما أكد أن صرف المستحقات المالية للمرقين ستكون مع رواتب شهر أبريل 2022 بعد تعديل بياناتهم على النظام المتكامل لمعلومات الخدمة المدنية، فيما يلي أسماء المشمولين بالترقية:



إلى الدرجة الأولى



بدر سعود عبدالله العنبري



خلود جاسم عبدالكريم السعيدي



سليمان محمد فتلى اشكناني



خلف عباس يوسف حيدر



احمد خليفة سالم العازمي



عذاري عادل محمد المتروك



وزنه ذياب اسود العنزي



سلطان زيد مرزوق الهاجري



تهاني عبدالمحسن احمد الفرج



محمد حمدان صالح العنزي



زينب هاشم علي طاهر



سارة معضد ناصر الدوسري



الطاف حسين محمد الخواجة



نادية فجري سعد العازمي



وفاء عثمان علي الحويل



سارة علي عمران علي الاستاذ



منيرة عبدالعزيز سعود الصقر



عبدالله محمد سيد عباس المهري



عبدالله حسن غلوم صالح



هدى زيد محمد فلاح



منى عبدالله احمد الشواف



إلى الدرجة (ب)



محمد احمد حمود سليمان



طلال يوسف عبدالرحمن العبيد



مشعل عبدالله علي القلاف



نوال حسين عيسى الخياط



عبدالعزيز سيد محمد سيد علي السيد ابراهيم



يوسف عبدالله علي اشكناني



احمد درويش احمد جراغ



ابراهيم محمد سعيد مندني



محمد احمد حسين دشتي



علي حسين علي حسن



ربيعه مرزوق معلا المطيري



خالد سيد محمد حميد حسن يوسف



بدر احمد عبدالله المعيوف



احمد عبدالله عبدالهادي النجار



مهند فاضل حسن الصباغه



علي سليم بكر الديحاني



حمد عجمي حمد الشمري



ليلى عايد سداح الصليلي



داود سليمان محمد الكندري



عبير ماجد سعيد الماجد



فهد مصطفى عبدالله الكندري



جاسم علي محمد الدالوي



حميد عجيل عيادة الشمري



مريم حمود مشعان الحربي



فضه فايح مطر المطيري



زينب سلمان محمد القطان



ثنيان سعود حسين علي



نوره محمد حمود السبيعي



ايمان صالح حسين العنزي



غنيم سعد فجري العازمي



فهد داود سليمان يوسف التميمي



عائشة سالم عبدالله الرسام



مشاعل علي سعيد الحسين



تهاني محمد زيد العدواني



يوسف مخلد سعد العتيبي



خلود مناحي مطلق رشدان



خلود عبدالرزاق خالد الحاتم



فاطمة مصطفى حسين صفر



حسين عبدالملك عبدالله الكندري



منيرة احمد خليل مال الله



صلاح عوض فاضل العنزي



دهلة باني نمشان الرشيدي



خالد حمد عيد الشبو



عباس احمد عبدالله مال الله حسن



فهد احمد صالح الغني



دلال خالد مجبل سبيل



منال مشوط خميس العجمي



الطاف خالد راشد الرشود



خالد سعد مناحي القحطاني



غيداء فيصل عبدالكريم القرين التميمي



عبدالله تركي حمد المطيري



لطيفة هادي رجا الرشيدي



امل حواس نخيلان الفضلي



حسن علي حسين البلوشي



نواف عبدالعزيز احمد الدويسان



ابراهيم حمد هنيدي الفضلي



فاطمة حسين علي الفضلي



عبير علي حسين الحجي



مريم مشعل ردعان المطيري



دلال فجحان عايض المطيري



سيد مهتدي سيد محمد سيد عبدالرسول بهبهاني



راشد محمد سالم علي



فاطمة يوسف محارب المحارب



هدى جمعان ناشي البصمان



منيرة بداح فهاد المتلقم



منال عبدالله سعود السعيدي



نوال ضيدان فالح العجمي



إلى الدرجة «الأولى»



فيصل احمد علي شهاب الكندري



نزال عيد خليف العنزي



نايف هلال بادي الشمري



بدر عبدالعظيم تقي الصفار



شيخة حسين علي العدواني



شريفة سليمان محمد الكندري



فاطمة راشد خلفان سبت



غانم غازي غانم الفرج



زهرة شاكر غلوم جعفر



سهيلة اسماعيل عبدالرحمن ميرزا



بدرية محمد حمود المطيري



أكرم قمبر بشير راشد



مها ذعار شجاع العتيبي



جنان ابراهيم ناصر الشطي



علي حسن حسين القطان



هيا فلاح جحيش عتوان



هليل تركي هليل الحربي



طالب غلوم عباس قاسم



فهد عبدالرحمن محمد الكندري



أحمد عبداللطيف ياسين محمد المسباح



عباس يوسف عباس بوعباس



عادل حمزة عباس العلي



نور أحمد محمد الراشد



عمار يوسف غلوم حاجية



مها خالد عبدالرحمن المجني



جابر محمد سلطان بن سلطان



يعقوب باني شنيف عطية



فاطمة فاضل علي الصايغ



عائشة ناصر محمد المزيد



حمود محمد قصاب العميرة



براك حماد براك العجمي



فوزية مطلق نهار العتيبي



شيهانة زوير مفرح السبيعي



عايشة عبدالرحمن دومان الديحاني



بدرية سهيل فارس العتيبي



فاطمة سعود عبدالله الكهيدي



عبير مبارك فرحان الحربي



منيرة فاهد مبارك الهاجري



عايض مبارك خالد الرشيدي



خالدة يوسف عبدالله الحجي



فهد محمد ملا مانع المانع



دلال فهيد منوخ خشمان



نداء كاظم عطية الفضلي



فاتن عابر سلطان الحسيني



معالي راشد ذياب الذياب



طفلة فهاد ماجد الدويش



فاطمة علي ابراهيم البنا



يوسف علي جبر العنزي



عيسى دهام عيسى المطيري



شيماء محبوب بخيت الدهام



إلى الدرجة «الثانية»



طلال حمد مبارك العجمي



موزة حمد عبدالعزيز الغرير



شيخة راشد صالح الرشيد



بدر عساف شعيل العتيبي



جميلة محمد ناصر الخليوي



عائشة احمد عبدالله السعيد



حسين كاظم جاسم القلاف



شيماء حسين محمد سناسيري



مريم احمد حاجية مال الله



عبدالمحسن حمد عبدالمحسن المخيال



مريم سالم جمعة الفيلكاوي



حسن محمد نايف الشمري



شمائل فاضل عبدالأمير السلمان



فهد محمد عبدالله أحمد



سارة محمد علي كرتش



مساعد عياد صليبان الحربي



يوسف خالد محمد العويهان



عادل اسفنديار حسن قاسم



رئيسة علي سعيد العدواني



دلال طامي سالم الهاجري



غدير براك منصور الرشيدي



راشد علي عيد القربة



زكي بدر محمد جاسم



جاسم محمد عبدالله صالح



صالحة جابر صالح الخالدي



فهد سالم سبع مبارك



بندر عبيد سلطان المطيري



مهدي فالح حسين السماك



نجوى جاسم خلف محيسن الشمري



وداد عوده حمود الخالدي



حسين عبدالله حمد عبدالرحمن



هيا عبدالله عمر خليفوه



راشد خنفر فنيطل الديحاني



عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن



عبدالله مرزوق مرضي العازمي



ابراهيم اسماعيل محمد الكندري



لطيفة مصطفى ابراهيم بشير



حمد مزيد خلف المطيري



احمد دغش فلاح الحجرف



منى سعدي ومحمد المطيري



البندري غالب رشيد جزا



منيره عجمي صنيتان المطيري



سعاد عبدالله عتيق الديحاني



شاهه لافي مطلق العدواني



صالحة عبيد شريان الشمري



علي سلمان عجل العازمي



دلال ظافر محمد العجمي



مريم عدنان بدر القلاف



نوره هندي حماد العجمي



ليلى محمد غلوم عباس



رابعة يوسف عبدالله الربيعة



نور فرحان حسن العازمي



عنود مرزوق محمد الشعلان



العنود مريزيق شري الرشيدي



عبدالله جاسم محمد باقر



هيه سعود عبيد العازمي



بشاير مناحي صلبوخ المطيري



رابعة صقر علي حسين



مها داد كريم بوهير



صالحة راشد شحيبان البطحاني



سارة خالد عبدالله المعيوف



عائشة محمد راشد راجحي



منار جاري خلف الشمري



جوزاء فلاح بطيحان المطيري



عائشة علي محمد العسيري



بتول محمد جاسم الشطي



الجازي نهار مسلط الخالدي



سلوى سالم بركة الرشيدي



ريم مبارك ناصر سريع



تهاني هادي قضيان العازمي



طارق ساير عوين الشمري



محمد دهام عيسى المطيري



إلى الدرجة «الثالثة»



سالم عطية جبر الشمري



عبدالعزيز صالح محمد الحربي



بينه صالح حضرم العجمي



حنان سالم صقر المري



محمد يوسف ربيع الشطي



مريم مريف صالح البذالي



راشد مجبل مبارك مجبل



محمد مطر عجيل العنزي



بدرية مبارك سالم العجمي



هبة محمود عبدالعزيز محمود



احمد مطلق ساكت الخالدي



سارة موسى سعد القحطاني



ريم محمد علي الهاملي



انفال خالد محمد المرجاح البراك المطيري



محمد عبدالرضا محمد شير



خالد حمدان نزال العازمي



عبدالله جابر هزاع الخالدي



مانع عوض فلاح العدواني



مشاعل محمد مفضي الشمري



وسمية شويش ارميح المطيري



فوزية محمد عايش صنيتان



هنوف ناصر جزا المطيري



ريم طامي فيصل المطيري



دلال فالح طلق المطيري



فاطمة عادل عبدالعزيز الربيع



فاطمة مبارك ليلى مسيعيد



حصة احمد عثمان الرباح



عبدالاله الحميدي عوض العايض مطر



عبير فليح عواض راشد المطيري



لولوة جاسم عبدالرحمن المسيليم



اميرة عقل عقل محمد سليمان



افراح غلاب ماجد المطيري



بدرية محمد سعد المطيرات



تاضى حمد مطلق الاسلمي الشمري



مضاوي يوسف سعود الحسيني



سعاد فيحان شديد الديحاني



عبدالله فلاح عبدالهادي الهاجري



ريم رشيد فنيقذ الشريدي



خالد محمد فهيد السبيعي



استقلال سعود خالد العازمي



محمد عبدالله فلاح الشمالي العازمي



فاطمة سلطان سليمان عيسى



دلال مسلم عوض الرشيدي



نورة سعيد ناصر العجمي



اسماء قبيلان تركي الشمري



استقلال أحمد علي الخالدي



حصة غازي هزاع ماجد



العنود صنديح غميض الديحاني



ايمان عبدالعزيز محمد علاطي



منى مطلق محمد بحلق



مشاعل غازي حمود المطيري



إلى الدرجة «الرابعة»



نورة حسن محمد الشرف



منيرة وليد حسن الكندري



سارة محمد عيد الناجعي



مريم عبدالله يوسف يعقوب



أمثال مجبل حمود المجاوب



فجر مبارك مفرح المطيري



موضي جمال خليل محمد



حنان حمد سلمان الخواري



وعد فواز عويض مقذل الديحاني



شعاع معيدي زيد البصمان



منيرة فليح شجاع الحربي



شيخة فلاح سليم فالح الديحاني



ابرار عبدالعزيز عبدالرحمن المطيري



مها خالد حسين السوارج



نادية عواض مرزوق المطيري



ريم بشير دابس الرشيدي



انفال صالح مساعد العتيبي



عائشة سليمان مرزوق بطيان الرشيدي



ايمان رجعان حمود الميع العازمي



مسفر عامر محمد العجمي



سها محمد حميدي صالح



اسراء بدر عبدالله



صنيتان مساعد صنيتان جريبيع



عنود هلال عبدالله المطيري



انتصار راشد جعيثن الكوازني



صافية عوض عيد العنزي



منى مطلق عوض الهلفي الرشيدي



إلى الدرجة «الخامسة»



بدرية مهوس صالح الحصيني



انتصار فهد رشدان القروي



عذاري سالم صالح المولى



حمد محمد صالح الشعيب



نوير جهز سيف المطيري



حسن عويس رويشد الرشيدي



فوزية مشل صنيتان المطيري



عبدالرحمن ماجد خليف المطيري



فاطمة نعمة سمير الشمري



تهاني ناصر شجاع المطيري



حصة لافي نايف الديحاني



سعاد مشعل ذيبان المطيري



مشعل مطلق دغيم الخالدي



تهاني عبيد قطيم المطيري



فاطمة رفيس فلاح الهاجري



مطرة جاسم شحاذ العازمي



ضاري طليحان ذياب الشمري



نوف عامر حربي محمد



هدى محمد جابر العتيبي



ابتسام حمود مبارك المجاوب



إلى الدرجة «السادسة»



عبدالله مبارك إبراهيم الشطي



عماد علي غلوم عسكر حسن



نورة خالد معجب الهاجري



تركي حسين تركي الدوسري



ريم هجرس جريدي العازمي



سلمى فراج سالم صايل



طلال سليمان فهد الديحاني



بدور خليفة دليل المطيري



بشاير عايض مطلق العازمي



نادية مشعان نوري جدعان



لطيفة فدعوس حمد الدوسري



منال خالد سلطان المطيري



دلال نافل بدر المطيري



إلى الدرجة «السابعة»



عبدالله سالم محمد العنزي



جواهر زماط راهي الفضلي



منيرة معجب فلاح العجمي



شعاع سلطان عبدالله المطيري



بشاير عتيق حمدان المطيري



معالي رجعان عايض الجويسري العازمي



درجات معاونة



صلاح يحيى سليمان السبع



عزام عنيزان ثنيان السليماني



بشرى سليمان عبدالعزيز الكبان



صبحاء حنتوش عبدالله الظفيري