مناقشات بشأن معدل تبادل الأسهم المقترح والبدائل المحتملة

قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن المستشارين المتخصصين الذين تم تعيينهم من قبل مجلس إدارة «بيتك» لدراسات الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد- البحرين، قاموا باستكمال دراسات التقصي النافية للجهالة على «المتحد- البحرين»، وقد تم رفع تقاريرهم إلى مجلس إدارة بيتك للنظر فيها وتقييمها.



وأوضح «بيتك» في بيان على موقع «البورصة» أمس، انه تم إبلاغ مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد- البحرين بمعدل محدث لتبادل الأسهم، مشروط باستكمال الموافقات من جانبي المساهمين والجهات الرقابية، موضحا أن المناقشات تدور حاليا بين مجلس إدارة «بيتك» ومجلس إدارة «الأهلي المتحد- البحرين» بشأن معدل تبادل الأسهم المقترح والبدائل المحتملة.



وأكد «بيتك» في بيانه، أنه سيقوم بالإفصاح فورا وتباعا عن أي تطورات بخصوص هذا الموضوع حرصا على الشفافية وعلى مصالح مساهميه والمتعاملين معه والتزاماً بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك. جدير بالذكر، أن البنك الأهلي المتحد- البحرين، قام أمس بنشر بيان مماثل على موقع «البورصة»، حيث تأتي هذه الإفصاحات استكمالا للإفصاحات السابقة الخاصة باستحواذ «بيتك» المحتمل على البنك الأهلي المتحد- البحرين، خاصة الإفصاح بتاريخ 1 ديسمبر 2021 بشأن تحديث دراسات الاستحواذ ورصد آثارها المتوقعة على سعر التبادل.