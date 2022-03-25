أسامة دياب



أقامت سفارة اليابان لدى البلاد حفل لم الشمل السنوي للطلبة القدامى الذين درسوا في اليابان في مقر إقامة السفير.



وفي كلمته الافتتاحية، أعرب سفير اليابان لدى البلاد، مورينو ياسوناري، عن بالغ سروره لإقامة أول حفل لم شمل بعد جائحة كورونا مع حضور عدد من المحبين لليابان. وقدم السفير ياسوناري إلى الطالب مبارك أمان الذي حصل على منحة الحكومة اليابانية (MEXT) إلى الحضور، متمنيا له الحصول على خبرات مثمرة من خلال دراسته في اليابان.



بدوره، ألقى أمان كلمة قصيرة عبر فيها عن حماسته قبل سفره إلى اليابان. وقد حضر العديد من الطلبة القدامى الذين درسوا في اليابان، كما حضر الحفل بعض الضيوف المميزين، حيث شارك الضيوف ذكرياتهم الرائعة في اليابان مع بعضهم البعض، واستمتعوا بتناول الطعام الياباني الذي قام بإعداده طباخ السفير، كما تبادلوا آراءهم حول كيفية تطوير العلاقات اليابانية - الكويتية في المجالات كافة.