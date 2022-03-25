حثَّ مدير زكاة الجهراء التابعة لجمعية النجاة الخيرية محمد السعيدي المحسنين وأهل الخير إلى دعم مشروع «إفطار الصائم»، مؤكدا أن قيمة السلة الرمضانية تبلغ 30 دينارا ويتم توزيعها للأسر المستحقة داخل الكويت.



وقال: عرف أهل الكويت بتسابقهم وحرصهم على مضاعفة الخيرات والأعمال الصالحة ومساندة الضعفاء وتخفيف معاناة المحتاجين في شهر رمضان المبارك، مبينا أن مشروع «إفطار الصائم» من المشاريع الرئيسية التي تنفذها زكاة الجهراء خلال الشهر الفضيل، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم «من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا».



وللتواصل ودعم المشروع الاتصال على 97286698 أو زيارة مقرهم بالجهراء بجانب المخبز الآلي.