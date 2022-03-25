بشرى شعبان



أعلن الوكيل المساعد لقطاع المالية والإدارية بالإنابة صالح العجيل عن اعتماد وزارة الشؤون كشوفات الموظفين المستحقين للترقية بالاختيار والذين يبلغ عددهم 332 موظفا وموظفة يعملون في الوزارة بمختلف وحداتها التنظيمية اعتبارا من 31/3/2022.

وأشار، في تصريح صحافي، إلى أن إدارة الشؤون الإدارية بذلت جهودا كبيرة لإنهاء حركة الترقيات بالاختيار وفق المواعيد المقررة بعد مراجعة كشوفات الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط وضوابط الترقية بالاختيار الواردة بقرارات مجلس الخدمة المدنية المعمول بها والمقررة قانونا، كما أكد أن صرف المستحقات المالية للمرقين سيكون مع رواتب شهر أبريل 2022 بعد تعديل بياناتهم على النظام المتكامل لمعلومات الخدمة المدنية.