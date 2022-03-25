أعلن اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية تشكيل مجلس إدارته الجديد برئاسة د. ناصر العجمي وذلك خلال اجتماعه الذي عقد أمس الأربعاء، كما تمت تزكية عبد الإله معرفي نائبا للرئيس، وعبدالعزيز الصبيحي منصب أمين السر، وحمد زيد البسيس أمينا للصندوق.



وأثنى د. ناصر العجمي على الدور الذي قام به رئيس وأعضاء المجلس السابق والإنجازات التي قدموها خلال الفترة التي واكبت إنشاء الاتحاد ومدى الجهد الذي بذلوه في تذليل العقبات التي واجهتهم، متعهدا بعد نيله ثقة أعضاء مجلس الإدارة الاستمرار في تحقيق الأهداف التي يسعى إليها الاتحاد وإيجاد التكامل بين القطاع الحكومي ومؤسسات العمل الخيري، مشيرا إلى أنه يتبنى جميع الإجراءات التي تحقق الريادة للعمل الخيري.



وقال العجمي إن عمل الاتحاد يتمحور حول عملية التنسيق بين الجمعيات الخيرية من جهة، والمؤسسات الحكومية، من جهة أخرى، وبالأخص وزارة الخارجية وفق منظومة العمل الخيري ووزارة الشؤون الاجتماعية باعتبارهما الشريك الأساسي لعمل الجمعيات في الداخل والخارج، مضيفا أن الاتحاد يعمل على تحقيق التكامل بين عمل أعضائه من الجمعيات الخيرية وتأهيل الكوادر العاملة فيه وتبادل الخبرات فيما بينها، وتمثيلهم أمام مختلف الهيئات الرسمية محليا ودوليا.



وبين العجمي أن توصيات القيادة السياسية وبدعمها لمسيرة العمل الخيري تمنحنا المزيد من الثقة في المضي قدما لبذل كل مجهود نحو رفعة اسم الكويت بلد الإنسانية، لافتا إلى أن الجهود الإنسانية والإغاثية الكويتية الرسمية والشعبية نحو الفقراء والمحتاجين واللاجئين والأيتام في مختلف دول العالم، ساهمت في التخفيف من معاناة المحتاجين.