آلاء خليفة



وقع رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د.محمد العتيبي اتفاقية تعاون مشترك مع اتحاد الجامعات العربية لتبادل الخبرات والكفاءات العلمية.



وأعرب رئيس الجمعية عن سعادته البالغة بهذا اللقاء وما أثمر عنه من تعاون أكاديمي مشترك بين الجمعية واتحاد الجامعات وما يتمتع به من سمعة عالمية واعتراف أكاديمي دولي، والتي تتيح فرصة للباحثين وحاملي الشهادات العليا الحصول على المزيد من الخبرات والمعلومات والبيانات في مجال البحث العلمي والأكاديمي.



وأكد العتيبي أهمية الدور الكبير الذي يقوم به اتحاد الجامعات العربية برئاسة د.عمرو سلامة وزير التعليم العالي المصري الأسبق، لافتا إلى ان الجمعية تطمح من خلال توقيع هذه الاتفاقية الى تبادل الخبرات والكفاءات العلمية في المجالات الأكاديمية، حيث ان اتحاد الجامعات العربية مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة مقرها العاصمة الأردنية عمان وتقوم بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات العربية والدولية لتقديم الخبرات لخدمة المجتمعات العربية والنهوض بمستوى التعليم العالي في الوطن العربي، كما أن الجمعية الكويتية للدراسات العليا تعمل على تطوير الكفاءات والمهارات العلمية والفنية لدى طلبة الدراسات العليا في الكويت فقد تنظيم هذه الاتفاقية للتعاون المشترك بين كل من الطرفين.



وأشار العتيبي إلى انه تم الاتفاق على تبادل العلاقات الثقافية والخبرات العلمية بين الطرفين، بالإضافة إلى التعاون في مجالات العلمية والأكاديمية والفنية لتطوير مستوى التعليم الجامعي، وإقامة الندوات والدورات التدريبية العلمية المشتركة، وتبادل المطبوعات والنشرات العلمية في المجالات الأكاديمية، والتعاون في مجال نشر البحوث العلمية في المجلات العلمية لكلا الطرفين، وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية للعلماء والمفكرين العرب.