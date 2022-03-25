ستستضيف مدينة نور سلطان ـ في الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر 2022 - الاجتماع السابع لمؤتمر قادة الأديان العالمية والتقليدية تحت شعار «دور قادة الأديان العالمية والتقليدية في التنمية الاجتماعية والروحانية للبشرية في الفترة ما بعد الجائحة».



على مدار عقدين من الزمن، أصبح مؤتمر قادة الأديان العالمية والتقليدية عنصرا مهما في «الديبلوماسية الروحية» العالمية، ولقد حظي هذا المنتدى بتقدير واسع في المجتمع الدولي، وأصبح علامة تجارية معروفة للسياسة الخارجية الكازاخستانية.



في السنوات السابقة، شارك عدد من الشخصيات السياسية والدينية البارزة مثل الأمين العام للأمم المتحدة بن كي مون والإمام الراحل للأزهر الشريف محمد سيد طنطاوي والحالي د.أحمد الطيب وملك الأردن عبدالله الثاني والأمين العام للرابطة الإسلامية العالمية عبدالله التركي والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني ورئيس فنلندا سولي نينيستي ورئيس صربيا ألكسندر وتشيتش ورئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد ورئيس وزراء كندا الأسبق جان كريتيان وبطريرك موسكو في المؤتمرات وألقوا كلمات من منصة المؤتمر.



كما حضر المؤتمر أيضا المديران العامان لليونسكو كوشيرو ماتسورا وإرينا بوكوفا والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مارك بيرين دي بريشامبو ولامبرتو زانيير والممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ناصر عبدالعزيز الناصر.



إضافة إلى ذلك، أود أن أشير إلى أن المؤتمر السادس الذي عقد في أكتوبر 2018 في مدينة نور سلطان أصبح الأكثر تمثيلا لتاريخ المؤتمر، حيث حضره 82 وفدا يمثلون القادة الدينيين والسياسيين والجماعات من 45 دولة.



أظهرت نتائج عمل المؤتمر السادس لقادة الأديان العالمية والتقليدية أنه من الضروري الوصول إلى مستوى جديد من التفاعل. وأكد إعلان المشاركين في المؤتمر على أن جميع القادة الروحانيين بحاجة إلى مناشدة المجتمع الدولي والشعوب والدول من أجل السلام والأمن.



من أجل التنفيذ المشترك للمبادرات التي تم التعبير عنها فقد تقدم مندوبو المؤتمر السادس باقتراح لإنشاء مركز نازار باييف لتطوير الحوار بين الأديان والحضارات.



إنني أعتقد أن المؤتمر اليوم أصبح منصة ليس فقط للاجتماعات بين الأديان ولكن أيضا للحوار بين القادة الدينيين والسياسيين. هذا التحول له أهمية كبيرة للتأثير الإيجابي الحقيقي على الوضع في العالم.



ويوفر المنتدى بين الأديان منصة لقادة الدول الرائدة والسياسيين المعروفين السابقين والحاليين وقادة الأديان والعلماء لإيجاد سبل لحل النزاعات الدولية وتعزيز مبادئ التسامح والتفاهم المتبادل على النطاق العالمي.



كما أشار رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف سابقا إلى «أن كازاخستان ترتبط تاريخيا وجغرافيا بكل من الشرق والغرب، حيث تقع على تقاطع طرق الحضارات الإسلامية والكونفوشية والمسيحية الشرقية. وجدير بالذكر أن طريق الحرير العظيم والأوردة الذهبية والأوروآسيوية تعتبر روابط مهمة في الكود الثقافي للكازاخستانيين».



إن بيان فخامة رئيس كازاخستان يؤكد مرة أخرى على التزام بلدنا بمثله العليا، خاصة دعم القيم مثل الانسجام والتعاون بين جميع الطوائف والأديان.



علاوة على ذلك، منذ زمن بعيد كانت أراضي كازاخستان بمنزلة موطن لممثلي مختلف الأديان والطوائف، على الرغم من ذلك لم تندلع الحروب والنزاعات على أسس دينية على أرضنا.



لذلك نجد أن كازاخستان الحديثة قد تطورت كنموذج مستقر للتفاعل بين المجموعات العرقية والأديان والذي يوفر جوا من السلام والوئام في المجتمع.



إن الشعب الكازاخستاني الذي كان يمارس الإسلام السني منذ العصور القديمة حافظ تاريخيا على علاقات وثيقة مع أجزاء مختلفة من العالم- في الغرب مع العالم الارثوذكسي الشرقي وفي الجنوب مع المسلمين من شبه الجزيرة العربية وإيران وكذلك مع التقاليد الدينية للشرق الصيني.



هكذا أجرى أجدادنا وآباؤنا حوارا سلميا وناجحا مع دول مختلفة بما في ذلك الأديان والمعتقدات الأخرى. لقد ربوا أبناءهم وأحفادهم في وئام بين الأديان وأمروا أيضا بالحفاظ على الصداقة والتفاهم مع الشعوب والمعتقدات الأخرى، وبالتالي استثمروا في «القانون الثقافي» للأمة مبادئ التسامح والتسامح الديني.



إنني على ثقة التامة بأنه بفضل هذا التراث التاريخي والوئام بين الأديان القائم على الروابط الثقافية والتاريخية والسياسية المتينة فإن ممثلي مختلف الأديان يشاركون بنشاط في خلق مجتمعات أكثر سلاما واستقرارا وأمانا يمكنها حل المشكلات الحديثة من خلال المفاوضات والحوار والاحترام القائم على التقاليد والثقافة المحلية.



في كازاخستان اليوم تعيش أكثر من 100 مجموعة عرقية و18 طائفة دينية التي تمثل مصالحها أكثر من 3700 جمعية دينية ويوجد نحو 3500 مكان للعبادة.



إن الوحدة بين الأديان التي تدعم من جانب جميع الطوائف تعتبر أهم جزء في مجتمعنا ونتيجة لسياسة الدولة الصحيحة.



بشكل عام، كانت سياسة الدولة لجمهورية كازاخستان خلال سنوات الاستقلال تهدف إلى إحياء القيم الروحية وتكوين درجة عالية من التسامح بين ممثلي مختلف الشعوب والطوائف. إن في جمهوريتنا الحق لكل شخص في اعتناق أي دين أو عدم اعتناقه، فهو مكفول بموجب الدستور والقانون «بشأن حرية الدين والجمعيات الدينية» الذي اعتمده المجلس الأعلى لكازاخستان في 15 يناير 1992. هذه الوثائق التي لاتزال سارية في الوقت الحالي وهي الأساس لمزيد من التحسين للخبرة المتراكمة في مجال ضمان التعددية العرقية وبين الأديان والتسامح.



تجدر الإشارة إلى أن ضمان الانسجام بين الأعراق هو جوهر الدولة، حيث إن الاستقرار السياسي وتنمية بلدنا في المستقبل يعتمدان بشكل أساسي على السلام بين الأعراق والأديان. إن الكازاخستانيين يفتخرون اليوم بحقيقة أنهم تجنبوا التعصب والعداء الوطني. أود أن أؤكد مرة أخرى أن الحفاظ على الانسجام والاستقرار في هذا المجتمع مهمة حساسة جدا. في الختام، أود أن أشير إلى المستوى المميز للعلاقات الكازاخستانية ـ الكويتية والتي تتميز بالتطور وتعزيز وتعميق التعاون القائم في جميع المجالات. ونعبر عن امتناننا بأن الكويت منذ الأيام الأولى قد دعمت مبادراتنا المختلفة بما في ذلك عقد المؤتمر وشاركت في هذا المنتدى.



وقد ساهمت وفود الكويت مساهمة كبيرة في تطوير الوثائق الختامية للمؤتمر، وإننا نقدر تقديرا عاليا دعم الجانب الكويتي لجهودنا في تعزيز الحوار بين الأديان على المستوى العالمي.