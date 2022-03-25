المنامة ـ ناصر محمد



خرج منتخب البحرين لكرة القدم بفوز صعب وقاتل على حساب الهند بهدفين مقابل هدف، في أولى مبارياته الودية الدولية لتجمع مارس، اذ أنهى البحرين الشوط الأول متقدما بهدف جاء عن طريق محمد الحردان (37)، فيما أدرك المنتخب الهندي التعادل في الشوط الثاني عن طريق مدافعه راهول (59)، إلا أن مهدي حميدان رجح كفة منتخبنا قبل نهاية المباراة بدقيقتين (88).



ولم يتأخر منتخب البحرين في الدخول في أجواء المباراة عندما تحصل على ركلة جزاء انبرى لها مهدي حميدان وتمكن الحارس الهندي من التصدي لها (7)، وتصدت العارضة لفرصة مرهون التي بذل فيها جهدا كبيرا (16)، ورد المنتخب الضيف بفرصة ثمينة من خلال كرة عرضية وسط غياب التغطية الدفاعية، إلا أن الكرة جاورت مرمى سيد محمد جعفر (18)، وغابت الخطورة في الدقائق التالية وظهر «الأحمر» مرة أخرى بفرصة ثمينة ضاعت من قدمي كميل الأسود (35)، غير أن مرهون ظهر مرة أخرى ومرر كرة بالمقاس إلى محمد الحردان وضعها في الشباك هدف أول (37)، وانتهى الشوط بتقدم منتخبنا بهدف.



في الشوط الثاني استمر البحرين على نفس الوتيرة مع تحسن طفيف من المنتخب الهندي الذي نجح في معادلة النتيجة من ضربة رأسية عن طريق راهول ووسط غياب التغطية الدفاعية (59)، وأهدر حميدان فرصة إعادة البحرين للمقدمة (65)، وأجرى المدرب سوزا بأول تغييرين في تشكيلته بدخول عبدالله الحشاش وعبدالوهاب المالود بدلا من محمد الحردان ومهدي عبدالجبار (69).



واستمر غياب الخطورة البحرينية، ما دفع سوزا إلى إجراء تغيير بدخول علي مدن بدلا من عباس عياد (83)، وأسفر الضغط الهجومي عن هدف الفوز عبر مهدي حميدان من عرضية مرهون (88)، وانتهت المباراة بفوز صعب للبحرين.