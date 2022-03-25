أعلن مهاجم توتنهام ومنتخب إنجلترا السابق جيرماين ديفو اعتزاله كرة القدم عن 39 عاما.



يعتبر ديفو تاسع أفضل هداف في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 162 هدفا في 496 مباراة.



أنهى مسيرته مع سندرلاند وشارك في المباراة الأخيرة له في دوري المستوى الثالث في إنجلترا «ليغ وان» خلال التعادل السلبي ضد لينكولن السبت.



قال في منشور على إنستغرام: «بعد 22 عاما في الرياضة، قررت الاعتزال من كرة القدم الاحترافية»، مضيفا: «كان قرارا صعبا حقا، تشاورت بشأنه مع عائلتي والأشخاص المقربين لي».



لعب ديفو للعديد من الأندية في مسيرة طويلة، بينها توتنهام ووست هام ورينجرز الاسكتلندي وتورونتو الكندي. خاض 57 مباراة دولية سجل خلالها 20 هدفا.



كان ديفو جزءا من فريق توتنهام الذي أحرز لقب كأس الرابطة في 2008، وهو آخر لقب للنادي حتى الآن، فيما أحرز الموسم الماضي لقب الدوري الاسكتلندي مع رينجرز.